Spectacle La poésie ça m’saoule et j’y comprends rien, mais… Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence

Spectacle La poésie ça m’saoule et j’y comprends rien, mais…

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme

Début : 2026-02-11 16:00:00

fin : 2026-02-11 16:00:00

Date(s) :

2026-02-11

Pépé Victor et Grand-mère Elsa sont partis. Le déménagement est achevé… mais il reste une malle. De là surgit un défi montrer que, par la poésie, peut se révéler la beauté, la laideur du monde, s’exprimer l’amour, la guerre, la mort ou encore l’avenir.

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr

English :

Grandpa Victor and Grandma Elsa have left. The move is complete? but one trunk remains. The challenge is to show that poetry can reveal the beauty and ugliness of the world, and express love, war, death and the future.

