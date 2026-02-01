Spectacle La politique de l’autruche Rue des Plantations Plélan-le-Petit

Spectacle La politique de l’autruche

Rue des Plantations L’Embarcadère Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13 21:50:00

2026-02-13

Une comédie tout public pleine de rebondissements, de surprises et de quiproquos.

Benjamin, parisien mais creusois d’origine, n’a qu’un objectif en tête reconquérir Gaëlle, son ex, en lui montrant à quel point il peut devenir l’homme parfait sportif, moderne, soigneux, qui gagne bien sa vie et même… végétarien !

Mais son plan de reconquête est mis à mal avec l’arrivée de Céline qui débarque tout droit de la Creuse !

Tout les oppose Céline vient de la campagne, Benjamin veut devenir le bobo parisien parfait. Elle est vétérinaire, il travaille dans la finance, elle est carnivore, il est devenu végétarien, elle est bordélique, il se force à être maniaque et surtout Céline se persuade que Benjamin est gay !

La cohabitation n’est pas sans risque, les quiproquos s’enchaînent sans compter que Céline a emmené dans ses bagages Casimir, un œuf d’autruche.

Réservations

– en cliquant sur réserver (tarif réduit à 20€ avec le code Saint-Valentin)

– sur les sites des revendeurs habituels (Fnac spectacles, Ticketmaster, Leclerc, BilletRéduc…)

– par téléphone

– sur place 1h30 avant le début du spectacle .

Rue des Plantations L’Embarcadère Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 68 78 16 68

