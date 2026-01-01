Spectacle La poule à facette Salle des loisirs Pannecé
Spectacle La poule à facette Salle des loisirs Pannecé samedi 24 janvier 2026.
Spectacle La poule à facette
Salle des loisirs Chemin de la Croix Bandon Pannecé Loire-Atlantique
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2026-01-24 21:00:00
fin : 2026-02-06
2026-01-24 2026-01-25 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-06 2026-02-07
Pann’scène Comedix présente sa nouvelle pièce de variéthéatre (thèatre, chants et danses) La poule à facette
Le spectacle, accessible tout public et entièrement écrit par les membres de l’association, est mis en scène par Cécile ROBERT.
Sur réservation. .
Salle des loisirs Chemin de la Croix Bandon Pannecé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 04 15 56 89
English :
Pann’scène Comedix presents its new piece of variety theater (theater, song and dance): La poule à facette
