Spectacle La poule à facette Salle des loisirs Pannecé

Spectacle La poule à facette

Salle des loisirs Chemin de la Croix Bandon Pannecé Loire-Atlantique

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 21:00:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-01-24 2026-01-25 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-06 2026-02-07

Pann’scène Comedix présente sa nouvelle pièce de variéthéatre (thèatre, chants et danses) La poule à facette

Le spectacle, accessible tout public et entièrement écrit par les membres de l’association, est mis en scène par Cécile ROBERT.

Sur réservation. .

Salle des loisirs Chemin de la Croix Bandon Pannecé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 04 15 56 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pann’scène Comedix presents its new piece of variety theater (theater, song and dance): La poule à facette

L’événement Spectacle La poule à facette Pannecé a été mis à jour le 2026-01-06 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis