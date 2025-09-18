SPECTACLE LA PROCHAINE FOIS QUE TU MORDRAS LA POUSSIERE Argelès-sur-Mer

Début : 2026-05-16 20:30:00

fin : 2026-05-16 23:00:00

D’après le roman de Panayotis Pascot

Sacré Molière 2025 de la révélation masculine

Avec Roméo Mariani et Yann Pradal

Adaptation et mise en scène Paul Pascot

Tarif 15 euros

Réservez vos places en ligne https://boutique.ville-argelessurmer.fr…

24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 15 85

English :

Based on the novel by Panayotis Pascot

Winner of the 2025 Molière award for best new male actor

With Roméo Mariani and Yann Pradal

Adapted and directed by Paul Pascot

Price: 15 euros

Book your tickets online: https://boutique.ville-argelessurmer.fr…

German :

Nach dem Roman von Panayotis Pascot

Sacré Molière 2025 für die männliche Enthüllung

Mit Roméo Mariani und Yann Pradal

Adaptation und Regie Paul Pascot

Preis: 15 Euro

Reservieren Sie Ihre Plätze online: https://boutique.ville-argelessurmer.fr…

Italiano :

Tratto dal romanzo di Panayotis Pascot

Vincitore del premio 2025 Molière per il miglior attore esordiente

Con Roméo Mariani e Yann Pradal

Adattato e diretto da Paul Pascot

Prezzo: 15 euro

Prenota i tuoi biglietti online: https://boutique.ville-argelessurmer.fr…

Espanol :

Basada en la novela de Panayotis Pascot

Ganador del premio Molière 2025 al mejor actor revelación

Con Roméo Mariani y Yann Pradal

Adaptación y dirección de Paul Pascot

Precio: 15 euros

Reserve sus entradas en línea: https://boutique.ville-argelessurmer.fr…

L’événement SPECTACLE LA PROCHAINE FOIS QUE TU MORDRAS LA POUSSIERE Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-18 par OT D’ ARGELES SUR MER