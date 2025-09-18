SPECTACLE LA PROCHAINE FOIS QUE TU MORDRAS LA POUSSIERE Argelès-sur-Mer
SPECTACLE LA PROCHAINE FOIS QUE TU MORDRAS LA POUSSIERE Argelès-sur-Mer samedi 16 mai 2026.
SPECTACLE LA PROCHAINE FOIS QUE TU MORDRAS LA POUSSIERE
24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Début : 2026-05-16 20:30:00
fin : 2026-05-16 23:00:00
2026-05-16
D’après le roman de Panayotis Pascot
Sacré Molière 2025 de la révélation masculine
Avec Roméo Mariani et Yann Pradal
Adaptation et mise en scène Paul Pascot
Tarif 15 euros
Réservez vos places en ligne https://boutique.ville-argelessurmer.fr…
24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 15 85
English :
Based on the novel by Panayotis Pascot
Winner of the 2025 Molière award for best new male actor
With Roméo Mariani and Yann Pradal
Adapted and directed by Paul Pascot
Price: 15 euros
Book your tickets online: https://boutique.ville-argelessurmer.fr…
German :
Nach dem Roman von Panayotis Pascot
Sacré Molière 2025 für die männliche Enthüllung
Mit Roméo Mariani und Yann Pradal
Adaptation und Regie Paul Pascot
Preis: 15 Euro
Reservieren Sie Ihre Plätze online: https://boutique.ville-argelessurmer.fr…
Italiano :
Tratto dal romanzo di Panayotis Pascot
Vincitore del premio 2025 Molière per il miglior attore esordiente
Con Roméo Mariani e Yann Pradal
Adattato e diretto da Paul Pascot
Prezzo: 15 euro
Prenota i tuoi biglietti online: https://boutique.ville-argelessurmer.fr…
Espanol :
Basada en la novela de Panayotis Pascot
Ganador del premio Molière 2025 al mejor actor revelación
Con Roméo Mariani y Yann Pradal
Adaptación y dirección de Paul Pascot
Precio: 15 euros
Reserve sus entradas en línea: https://boutique.ville-argelessurmer.fr…
