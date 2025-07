Spectacle La Puce, le Chameau et les autres La Hague

Spectacle La Puce, le Chameau et les autres La Hague mercredi 30 juillet 2025.

Spectacle La Puce, le Chameau et les autres

Jobourg La Hague Manche

2025-07-30 17:00:00

2025-07-30 18:00:00

2025-07-30

Spectacle familial dès 3 ans. Poésie / Musique / Danse. Coproduction Cie Comme sur des roulettes / Cie LEA. Autour des poèmes choisis de l’album « Les animaux et leurs poètes » (Albin Michel Jeunesse), Annette Banneville et Lolita Espin Anadon créent un langage de musiques et d’images porté par la voix et le corps, et donnent vie à un bestiaire qui va de la puce à l’éléphant.

Jobourg La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 52 49 85 mediatheque-jobourg@lahague.com

English : Spectacle La Puce, le Chameau et les autres

Family show from age 3. Poetry / Music / Dance. Coproduced by Cie Comme sur des roulettes / Cie LEA. Using poems selected from the album « Les animaux et leurs poètes » (Albin Michel Jeunesse), Annette Banneville and Lolita Espin Anadon create a language of music and images carried by voice and body, bringing to life a bestiary ranging from fleas to elephants.

German :

Familienaufführung ab 3 Jahren. Poesie / Musik / Tanz. Koproduktion Cie Comme sur des roulettes / Cie LEA. Rund um die ausgewählten Gedichte aus dem Album « Les animaux et leurs poètes » (Albin Michel Jeunesse) kreieren Annette Banneville und Lolita Espin Anadon eine Sprache aus Musik und Bildern, die von Stimme und Körper getragen wird, und erwecken ein Bestiarium zum Leben, das vom Floh bis zum Elefanten reicht.

Italiano :

Spettacolo per famiglie a partire dai 3 anni. Poesia / Musica / Danza. Coprodotto da Cie Comme sur des roulettes / Cie LEA. Utilizzando poesie scelte dall’album « Les animaux et leurs poètes » (Albin Michel Jeunesse), Annette Banneville e Lolita Espin Anadon creano un linguaggio di musica e immagini trasportato dalla voce e dal corpo, dando vita a un bestiario che va dalle pulci agli elefanti.

Espanol :

Espectáculo familiar a partir de 3 años. Poesía / Música / Danza. Coproducido por Cie Comme sur des roulettes / Cie LEA. A partir de poemas escogidos del álbum « Les animaux et leurs poètes » (Albin Michel Jeunesse), Annette Banneville y Lolita Espin Anadon crean un lenguaje de música e imágenes transportadas por la voz y el cuerpo, dando vida a un bestiario que va de las pulgas a los elefantes.

