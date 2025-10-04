Spectacle La Quête du Chevalier Charrette Salle de la Vigie Saint-Briac-sur-Mer

Salle de la Vigie 10, rue de Pleurtuit Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-04 17:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Voici La Quête , la nouvelle aventure du Chevalier Charrette interprétée par Doé.

Un soir, le chevalier frappe à la lourde porte d’un château cossu. Il offre de divertir le Roi en échange de son hospitalité. Il croise alors le regard de la princesse et en tombe aussitôt amoureux. Mais il n’aura pas sa main s’il ne retrouve pas le Diadème de la Reine. Il doit être plus rusé, plus fort et plus courageux que les ogres, la sorcière, les dragons, les vampires, les korrigans, la fée… qu’il rencontre sur sa route. Qualités d’un véritable chevalier.

Il raconte son épopée avec des contes traditionnels illustrés par son grand théâtre Kamishibaï, sa lampe magique & son théâtre féerique. Il divertit ses hôtes avec des chansons et son Merlin , de la magie, des contes, des facéties …

Cette histoire est librement inspirée du roman de Chrétien de Troyes Lancelot, le chevalier à la charrette , un roman chevaleresque médiéval.

Durée 50 minutes.

Public 3-11 ans.

Sur inscription en ligne ou auprès de la Médiathèque. .

Salle de la Vigie 10, rue de Pleurtuit Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

