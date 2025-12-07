SPECTACLE LA REINE DES GLACES 2 DIAGORA Labège
SPECTACLE LA REINE DES GLACES 2
DIAGORA 150 Rue Pierre Gilles de Gennes Labège Haute-Garonne
Début : 2025-12-07 15:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
2025-12-07
Laissez-vous emporter au cœur du royaume d’Arendelle avec la comédie musicale inspirée de La Reine des Neiges 2 !
7 artistes sur scène donnent vie à l’univers du célèbre dessin animé en jouant la comédie et en chantant en direct les chansons préférées des enfants.
Un spectacle interactif, féérique et parfaitement adapté aux plus petits !
Écran géant, effets spéciaux, mascotte du renne avec sa charrette, participation du public…
La troupe La Reine des glaces vous promet un moment magique en Cosplay & Rôleplay.
De quoi enchanter petits et grands ! .
DIAGORA 150 Rue Pierre Gilles de Gennes Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie
Let yourself be carried away to the heart of the kingdom of Arendelle with the musical inspired by The Snow Queen 2!
