Spectacle La Reine des Neiges La Barroise Bar-le-Duc

La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc Meuse

Êtes-vous sûrs de connaître la véritable histoire de la Reine des Neiges ?

Redécouvrez le conte préféré de tous les enfants sous une forme qui enchantera aussi tous les parents !

Anna et Elsa, deux sœurs se retrouvent embarquées dans une histoire incroyable pleine de magie et d’aventures. Essayant de contrôler ses pouvoirs, Elsa, future reine d’Arendel, doit se confiner pour éviter de faire du mal à ses proches. Mis à part le régent, personne ne doit savoir ! Pas même sa sœur qui ne comprend pas son retrait.

Le jour du couronnement arrive. Les sœurs vont enfin pouvoir se retrouver. Hélas, rien ne se passe comme prévu. Elsa dévoile malencontreusement sa magie et plonge Arendel dans un hiver sans fin. Elle fuit une situation qui lui échappe ainsi que la menace d’un peuple effrayé. Mais Anna ne compte pas abandonner sa sœur ! Elle part alors à sa recherche pour tout remettre en ordre… Y arrivera-t-elle ?

L’histoire d’Anna et Elsa, tout le monde la connaît. Celle du conte original d’Andersen, peut-être un peu moins. Venez apprécier cette version dans une trépidante aventure moderne et surprenante ! Les comédiens aux multiple talents sont aux services de ce spectacle riche en musiques, danses, chants et bourré d’humour.

Accompagnée de projections vidéos immersives, d’effets spéciaux et de tours de magie, cette adaptation vous donnera, à coup sûr, du sourire plein les lèvres !

Billetterie en ligne ou à l'Office de Tourisme 7 rue Jeanne d'Arc à Bar-le-Duc.

25 .

La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 11 13

English :

Are you sure you know the real story of the Snow Queen?

Rediscover every child’s favorite tale in a way that will delight parents too!

Anna and Elsa, two sisters, find themselves embroiled in an incredible story full of magic and adventure. Trying to control her powers, Elsa, future queen of Arendel, must keep herself to herself to avoid harming those closest to her. Apart from the regent, no one must know! Not even her sister, who doesn’t understand her withdrawal.

Coronation day arrives. At last, the sisters can meet again. But nothing goes according to plan. Elsa unwittingly unleashes her magic, plunging Arendel into an endless winter. She flees a situation that is beyond her control, and the threat of a frightened people. But Anna has no intention of abandoning her sister! So she sets off to find her and put everything back in order… Will she succeed?

Everyone knows the story of Anna and Elsa. Andersen’s original tale, perhaps a little less so. Come and enjoy this version in a hectic, surprising modern adventure! The multi-talented actors are at the service of this show, rich in music, dance, song and humor.

Accompanied by immersive video projections, special effects and magic tricks, this adaptation is sure to put a smile on your face!

Tickets available online or at the Tourist Office, 7 rue Jeanne d’Arc, Bar-le-Duc.

German :

Sind Sie sicher, dass Sie die wahre Geschichte der Schneekönigin kennen?

Entdecken Sie das Lieblingsmärchen aller Kinder in einer Form neu, die auch alle Eltern begeistern wird!

Die beiden Schwestern Anna und Elsa werden in eine unglaubliche Geschichte voller Magie und Abenteuer verwickelt. Elsa, die zukünftige Königin von Arendel, versucht, ihre Kräfte zu kontrollieren, und muss sich einschränken, um zu verhindern, dass ihre Lieben verletzt werden. Außer dem Regenten darf niemand davon erfahren! Nicht einmal ihre Schwester, die ihren Rückzug nicht versteht.

Der Tag der Krönung kommt. Endlich können die Schwestern wieder zusammenkommen. Leider läuft nichts wie geplant. Elsa enthüllt versehentlich ihre Magie und stürzt Arendel in einen endlosen Winter. Sie flieht vor einer Situation, die sie nicht verstehen kann, sowie vor der Bedrohung durch ein verängstigtes Volk. Doch Anna hat nicht vor, ihre Schwester im Stich zu lassen! Sie macht sich auf die Suche nach ihr, um alles wieder in Ordnung zu bringen… Wird ihr das gelingen?

Die Geschichte von Anna und Elsa kennt jeder. Die des Originalmärchens von Andersen vielleicht ein bisschen weniger. Genießen Sie diese Version in einem rasanten, modernen und überraschenden Abenteuer! Die vielseitigen Schauspieler stellen sich in den Dienst dieser Aufführung, die reich an Musik, Tanz, Gesang und Humor ist.

Begleitet von immersiven Videoprojektionen, Spezialeffekten und Zaubertricks wird Ihnen diese Adaption mit Sicherheit ein Lächeln auf die Lippen zaubern!

Tickets können online oder im Office de Tourisme 7 rue Jeanne d’Arc in Bar-le-Duc erworben werden.

Italiano :

Siete sicuri di conoscere la vera storia della Regina delle Nevi?

Riscoprite la favola preferita di ogni bambino in un modo che piacerà anche ai genitori!

Anna ed Elsa, due sorelle, si trovano coinvolte in un’incredibile storia piena di magia e avventura. Cercando di controllare i suoi poteri, Elsa, la futura regina di Arendel, deve rimanere chiusa in se stessa per evitare di fare del male a chi le è più vicino. A parte il reggente, nessuno deve saperlo! Nemmeno sua sorella, che non capisce il suo ritiro.

Arriva il giorno dell’incoronazione. Le sorelle potranno finalmente incontrarsi di nuovo. Ma nulla va secondo i piani. Elsa scatena involontariamente la sua magia e fa precipitare Arendel in un inverno senza fine. Elsa fugge da una situazione che sfugge al suo controllo e dalla minaccia di un popolo spaventato. Ma Anna non ha intenzione di abbandonare la sorella! Così si mette in viaggio per ritrovarla e rimettere tutto in ordine… Ci riuscirà?

Tutti conoscono la storia di Anna ed Elsa. La storia del racconto originale di Andersen, forse un po’ meno. Venite a godervi questa versione in una frenetica e sorprendente avventura moderna! Il cast, ricco di talenti, porta in scena una grande quantità di musica, danza, canzoni e umorismo.

Accompagnato da proiezioni video coinvolgenti, effetti speciali e trucchi di magia, questo adattamento vi farà sicuramente sorridere!

Biglietti disponibili online o presso l’Ufficio del Turismo, 7 rue Jeanne d’Arc, Bar-le-Duc.

Espanol :

¿Seguro que conoces la verdadera historia de la Reina de las Nieves?

Redescubre el cuento favorito de todos los niños de una forma que también encantará a los padres

Anna y Elsa, dos hermanas, se ven envueltas en una increíble historia llena de magia y aventuras. Tratando de controlar sus poderes, Elsa, la futura reina de Arendel, debe guardarse para sí misma para evitar hacer daño a sus allegados. Aparte del regente, ¡nadie debe saberlo! Ni siquiera su hermana, que no comprende su retraimiento.

Llega el día de la coronación. Las hermanas podrán por fin reencontrarse. Pero nada sale según lo previsto. Elsa, sin querer, desata su magia y sume a Arendel en un invierno interminable. Huye de una situación que escapa a su control y de la amenaza de un pueblo atemorizado. Pero Anna no tiene intención de abandonar a su hermana Así que se pone en camino para encontrarla y volver a poner todo en orden… ¿Lo conseguirá?

Todo el mundo conoce la historia de Anna y Elsa. La historia del cuento original de Andersen, quizás un poco menos. Ven a disfrutar de esta versión en una trepidante y sorprendente aventura moderna El polifacético elenco pone sobre el escenario un derroche de música, baile, canciones y humor.

Acompañada de proyecciones de vídeo envolventes, efectos especiales y trucos de magia, esta adaptación le arrancará una sonrisa

Entradas disponibles en línea o en la Oficina de Turismo, 7 rue Jeanne d’Arc, Bar-le-Duc.

