Spectacle La Reine des Neiges Rodez

Spectacle La Reine des Neiges

Boulevard du 122e RI Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

La Reine des Neiges sera en spectacle à l’Amphithéâtre de Rodez, mer. 4 mars 2026 15h00.

Êtes-vous sûrs de connaître la véritable histoire de la Reine des Neiges ? Redécouvrez le conte préféré de tous les enfants sous une forme qui enchantera aussi tous les parents !

Anna et Elsa, deux sœurs se retrouvent embarquées dans une histoire incroyable pleine de magie et d’aventures. Essayant de contrôler ses pouvoirs, Elsa, future reine d’Arendel, doit se confiner pour éviter de faire du mal à ses proches. Mis à part le régent, personne ne doit savoir ! Pas même sa sœur qui ne comprend pas son retrait. Le jour du couronnement arrive. Les sœurs vont enfin pouvoir se retrouver. Hélas, rien ne se passe comme prévu. Elsa dévoile malencontreusement sa magie et plonge Arendel dans un hiver sans fin. Elle fuit une situation qui lui échappe ainsi que la menace d’un peuple effrayé. Mais Anna ne compte pas abandonner sa soeur ! Elle part alors à sa recherche pour tout remettre en ordre…

Y arrivera-t-elle ?

L’histoire d’Anna et Elsa, tout le monde la connaît. Celle du conte original d’Andersen, peut-être un peu moins.

Venez apprécier cette version dans une trépidante aventure moderne et surprenante!

Les comédiens aux multiples talents sont aux services de ce spectacle riche en musiques, danses, chants et bourré d’humour.

Accompagnée de projections vidéos immersives, d’effets spéciaux et de tours de magie, cette adaptation vous donnera, à coup sûr, du sourire plein les lèvres! 35 .

Boulevard du 122e RI Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

The Snow Queen will be performing at the Amphithéâtre de Rodez, Wed. March 4, 2026 3pm.

German :

Die Schneekönigin wird im Amphitheater in Rodez auftreten, Mi. 4. März 2026 15.00 Uhr.

Italiano :

La Regina delle Nevi si esibirà all’Anfiteatro di Rodez mercoledì 4 marzo 2026 ore 15.00.

Espanol :

La Reina de las Nieves actuará en el anfiteatro de Rodez el miércoles 4 de marzo de 2026 a las 15.00 horas.

