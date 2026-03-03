Spectacle : La révolution des mésanges Le Moulin à Café Paris

Mercredi 29 avril

De 20h à 21h

« La poésie que je donne à entendre dans ce récital s’inscrit dans un récit de vie. Elle évoque un parcours de jeunesse vécu entre désespoir et folie qui s’ouvre enfin sur l’apaisement, le calme et le partage. La poésie, comme une élévation, permet de témoigner, parfois avec humour, d’une perte de repères et de confiance souvent remarquée chez beaucoup de jeunes personnes. Par cette démarche artistique, j’affirme une possibilité de guérison. Il émerge un nouveau partage. Aussi mouvant que régulier. Aussi naturel que brillant. Tenter de le figer nous blesse. On ne peut ni le maîtriser ni se laisser guider par lui. Le seul moyen de l’employer exige de s’en emparer. Sur le plateau, la musique est un vecteur qui aide à traduire l’indicible des sentiments. Elle accompagne mes mots, leur répond, les met en lumière. La musique participe également à engager le corps. » – Théo Sigognault

Dans ce spectacle, le soliste y fait référence à son propre parcours de vie chaotique survenu depuis l’adolescence jusqu’à l’âge d’homme où se dessine alors le chemin d’une résilience.

Le propos de l’artiste est de donner à entendre cette histoire par le philtre de sa propre poésie. Le monde se déconstruit et se reconstruit selon son angle fulgurant d’écrivain et de visionnaire.

L’urne stellaire, sensible aux talents de Théo Sigognault, fonde sa naissance et sa raison d’être sur la conviction du poète : celle de s’inscrire dans la réalité d’une poésie et d’un théâtre de son temps, celle de revendiquer haut et fort le droit à la différence, celle courageuse de la richesse du partage, dans le réellement vivre du « tous ensemble »

Solo par Théo Sigognault

Par l’association L’urne stellaire

Récital poétique et musical par Théo Sigognault

Le mercredi 29 avril 2026

de 20h00 à 21h00

gratuit sous condition

Sortie au chapeau.

Tout public. A partir de 9 ans.

Le Moulin à Café 9 place de la Garenne 75014 Paris

https://urne-stellaire.fr/ +33140448755 contact@moulin-cafe.org https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14/?locale=fr_FR



