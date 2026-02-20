Spectacle « La robe à fleurs » – Cie La Gamine Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Vendredi 20 mars, 20h30 Pour adultes et enfants à partir de 8 ans, gratuit, réservation sur www.ploeren.bzh

Madeleine embarque le public dans un spectacle pétillant et interactif célébrant les rencontres festives des années 50, où rires, chants et danses se mêlent pour raviver la joie de vivre ensemble.

Madeleine, juchée sur son frigo, sa robe à fleurs mal ajustée, nous embarque dans un spectacle chanté à la reconquête de ces moments festifs où l’on se croise et se rencontre, où se jouent beaucoup de nos rapports sociaux et donne la couleur de notre façon de vivre ensemble.

Tous les fragments des années 50 sont conservés bien au frais : éclats de rire, brèves de comptoir, froissements de robe de bal, chants de noce. Les vertiges de la fin, sa gravité quelquefois, sa fugacité ! Un spectacle pétillant, interactif, où le public ne boude pas son plaisir et se laisse aller à danser et chanter « le cœur rempli de fleurs » !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-20T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-20T22:00:00.000+01:00

1

https://www.billetweb.fr/spectacle-la-robe-a-fleurs1

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

