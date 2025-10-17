Spectacle « La robe à fleurs » Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren

Spectacle « La robe à fleurs » Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Vendredi 17 octobre, 20h30 Pour adultes et enfants à partir de 8 ans, gratuit, réservation sur www.ploeren

Embarquez avec Madeleine dans ‘La robe à fleurs’, un spectacle pétillant et interactif qui célèbre les rencontres et les moments festifs des années 50, où rires, chants et danses se mêlent.

Madeleine, juchée sur son frigo, sa robe à fleurs mal ajustée, nous embarque dans un spectacle chanté à la reconquête de ces moments festifs où l’on se croise et se rencontre, où se jouent beaucoup de nos rapports sociaux et donne la couleur de notre façon de vivre ensemble.

Tous les fragments des années 50 sont conservés bien au frais : éclats de rire, brèves de comptoir, froissements de robe de bal, chants de noce. Les vertiges de la fin, sa gravité quelquefois, sa fugacité ! Un spectacle pétillant, interactif, où le public ne boude pas son plaisir et se laisse aller à danser et chanter « le cœur rempli de fleurs » !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-17T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-17T22:00:00.000+02:00

https://www.ploeren.bzh/agenda/spectacle-la-robe-a-fleurs/

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan