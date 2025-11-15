Spectacle la roue tourne Salle des fêtes Cornimont

Spectacle la roue tourne

Salle des fêtes 24 Rue de la 3e Dia Cornimont Vosges

Dans le cadre du thème Voyager autrement , le médiathèque vous propose La Roue tourne, une restitution plus ou moins exacte d’un voyage à vélo. Spectacle proposé par la Tricoteuse d’histoires. Entrée libre et gratuite.Tout public

Salle des fêtes 24 Rue de la 3e Dia Cornimont 88310 Vosges Grand Est mediatheque-cornimont@cchautesvosges.fr

English :

As part of the Travelling differently theme, the mediatheque presents La Roue tourne, a more or less exact recreation of a bicycle trip. Presented by Tricoteuse d’histoires. Free admission.

German :

Im Rahmen des Themas Anders reisen bietet Ihnen die Mediathek La Roue tourne, eine mehr oder weniger genaue Wiedergabe einer Reise mit dem Fahrrad. Die Aufführung wird von der Tricoteuse d’histoires angeboten. Eintritt frei und kostenlos.

Italiano :

Nell’ambito del tema Viaggiare in modo diverso , la mediateca mette in scena La Roue tourne, una ricostruzione più o meno accurata di un viaggio in bicicletta. Presentato dalla Tricoteuse d’histoires. Ingresso libero.

Espanol :

En el marco del tema Viajar de otra manera , la mediateca pone en escena La Roue tourne, recreación más o menos fiel de un viaje en bicicleta. Presentado por la Tricoteuse d’histoires. Entrada gratuita.

