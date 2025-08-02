Spectacle « La Rousse » Rodez

Spectacle « La Rousse » Rodez samedi 17 janvier 2026.

Spectacle « La Rousse »

1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Théâtre spectacle « La Rousse », à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, samedi 17 janvier 2026 à 9:30 et 10:45.

Un voyage sensoriel et poétique autour du rejet, de l’imaginaire et du lien à l’autre

Sur scène, Cacahuète, petite clown poétique, débarque dans une cour d’école.

Personne ne l’invite à jouer. Autour d’elle, l’indifférence et le rejet.

Dedans, une tristesse qu’elle n’exprime pas avec des mots… mais avec le corps, le regard, le mouvement.

Alors, pour chasser ‘l’ennui, elle ouvre un livre. Et ce livre devient une porte d’entrée vers son monde intérieur un espace de liberté, de jeu, de joie et d’évasion. .

1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr

English :

Theater: « La Rousse » show, at MJC Rodez Théâtre des 2 Points, Saturday January 17, 2026 at 9:30 and 10:45.

German :

Theater: Schauspiel « La Rousse », im MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, Samstag, 17. Januar 2026, um 9:30 und 10:45 Uhr.

Italiano :

Teatro: spettacolo « La Rousse », presso il MJC di Rodez Théâtre des 2 Points, sabato 17 gennaio 2026 alle 9:30 e alle 10:45.

Espanol :

Teatro: espectáculo « La Rousse », en el MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, sábado 17 de enero de 2026 a las 9:30 y 10:45.

L’événement Spectacle « La Rousse » Rodez a été mis à jour le 2025-08-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)