Spectacle La sacerdoce des mémère à chats Médiathèque de Flers Flers

Médiathèque de Flers 9, rue du collège Flers Orne
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-20 16:00:00
2025-09-20
La comédienne Chloé Lebon démonte avec humour et énergie les stéréotypes de la vieille fille à chats et questionne la place des femmes dans nos représentations collectives.
À travers ce spectacle mêlant anecdotes, réflexions et analyses, elle nous invite à repenser nos imaginaires sociaux et à rire des clichés qui pèsent encore aujourd’hui.
Venez rire, réfléchir et partager un moment unique !
Public adultes et ados dès 10 ans
Spectacle sur inscription au 02 33 98 42 22 .
Médiathèque de Flers 9, rue du collège Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 98 42 22 mediatheque.flers@flers-agglo.fr
