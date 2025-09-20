Spectacle La sacerdoce des mémère à chats Médiathèque de Flers Flers

Médiathèque de Flers 9, rue du collège Flers Orne

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 16:00:00

2025-09-20

La comédienne Chloé Lebon démonte avec humour et énergie les stéréotypes de la vieille fille à chats et questionne la place des femmes dans nos représentations collectives.

À travers ce spectacle mêlant anecdotes, réflexions et analyses, elle nous invite à repenser nos imaginaires sociaux et à rire des clichés qui pèsent encore aujourd’hui.

Venez rire, réfléchir et partager un moment unique !

Public adultes et ados dès 10 ans

Spectacle sur inscription au 02 33 98 42 22 .

Médiathèque de Flers 9, rue du collège Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 98 42 22 mediatheque.flers@flers-agglo.fr

