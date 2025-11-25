Spectacle La saison des ours Médiathèque Briouze

Spectacle La saison des ours

Médiathèque 5 Place du Général de Gaulle Briouze Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 18:00:00

fin : 2025-11-25 18:30:00

Date(s) :

2025-11-25

La saison des ours est un voyage sensible, une traversée de l’hiver vers le printemps sur les chemins de la nature et du sauvage. Inspiré du conte de Boucle d’Or, ce spectacle théâtral, à la poésie visuelle et sonore accompagnera l’imaginaire et la sensibilité en éveil des plus petits. Par la Compagnie Passeurs de rêves. Public 0-6 ans .

Médiathèque 5 Place du Général de Gaulle Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 62 81 50 mediatheque.briouze@flers-agglo.fr

