Spectacle La saison des ours Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen

Spectacle La saison des ours

Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 Quai François Mitterrand Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:15:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Un livre s’ouvre sur une histoire une maison à l’orée de la forêt, un matin, au réveil. De cette histoire s’échappe une fillette espiègle. Elle part à l’aventure, au cœur de l’hiver, observer la nature qui sommeille la vie au ralenti, une graine qui grandit, un nid qui se remplit. Elle rencontre aussi une famille d’ours au sortir de son abri. Le printemps approche et avec lui, tout se transforme.

Un spectacle pour les enfants de 6 mois à 6 ans, proposé par la Compagnie Passeurs de Rêves.

Inscriptions à partir du 24 mars au 02 31 30 47 00. .

English : Spectacle La saison des ours

A book opens with a story: a house on the edge of the forest, waking up one morning. From this story a mischievous little girl escapes. She sets off on an adventure, in the heart of winter, to observe nature as it slumbers: life in slow motion, a seed growing, a nest filling up.

