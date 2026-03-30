Spectacle La Science expliquée aux gens La Porte du Der

Spectacle La Science expliquée aux gens La Porte du Der jeudi 30 avril 2026.

Spectacle La Science expliquée aux gens

Médiathèque La Porte du Der Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-04-30

Date(s) :
2026-04-30

Tout public
Spectacle humoristique créé et joué par Françoise Jimenez, de la compagnie Attention au(x) chien(s)   .

Médiathèque La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 64 34 

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English :

L’événement Spectacle La Science expliquée aux gens La Porte du Der a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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