Spectacle La Science expliquée aux gens La Porte du Der
Spectacle La Science expliquée aux gens La Porte du Der jeudi 30 avril 2026.
Spectacle La Science expliquée aux gens
Médiathèque La Porte du Der Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Tout public
Spectacle humoristique créé et joué par Françoise Jimenez, de la compagnie Attention au(x) chien(s) .
Médiathèque La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 64 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle La Science expliquée aux gens La Porte du Der a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
À voir aussi à La Porte du Der (Haute-Marne)
- La Constellation raconte, Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der, La Porte du Der 1 avril 2026
- Soirée jeux de société pour les ados et adultes La Porte du Der 3 avril 2026
- La Constellation bricole, Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der, La Porte du Der 8 avril 2026
- Concert de Printemps de l’harmonie de Montier en Der, Pôle socioculturel, La Porte du Der 11 avril 2026
- La Constellation 2.0 : Spécial Micro-Folie, Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der, La Porte du Der 15 avril 2026