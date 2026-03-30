Spectacle La Science expliquée aux gens

Médiathèque La Porte du Der Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Tout public

Spectacle humoristique créé et joué par Françoise Jimenez, de la compagnie Attention au(x) chien(s) .

Médiathèque La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 64 34

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English :

L’événement Spectacle La Science expliquée aux gens La Porte du Der a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne