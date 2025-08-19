Spectacle La servante, solo pour une habilleuse Quartier Villars Route de Montilly Moulins

Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins Allier

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Début : Mardi 2025-08-19 19:00:00

fin : 2025-08-19 20:00:00

2025-08-19

Théâtre La servante, solo pour une habilleuse.

Les portes du musée sont fermées, dans un cadre unique et exceptionnel celui de La Scène, découvrez une habilleuse en scène qui vous emporte dans la vie du plateau après un spectacle.

Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 76 20 accueil@cncs.fr

English :

Theater ? La servante, solo for a dresser.

The museum doors are closed, and in the unique and exceptional setting of La Scène, discover a stage dresser who takes you into the life of the stage after a show.

German :

Theater ? Die Dienerin, Solo für eine Garderobiere.

Die Türen des Museums sind geschlossen, in einem einzigartigen und außergewöhnlichen Rahmen, dem der La Scène, entdecken Sie eine Garderobiere auf der Bühne, die Sie nach einer Aufführung in das Leben auf der Bühne mitnimmt.

Italiano :

Che cosa c’è? La servante, assolo di un sarto.

Le porte del museo sono chiuse e, nella cornice unica ed eccezionale de La Scène, scoprite un sarto di scena che vi accompagna nella vita del palcoscenico dopo uno spettacolo.

Espanol :

¿Qué hay? La servante, solo para una vestuarista.

En el marco único y excepcional de La Scène, descubra a un figurinista que le adentrará en la vida del escenario después de un espectáculo.

