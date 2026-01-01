Spectacle La sève de rêves Le Reflet Saint-Berthevin

Spectacle La sève de rêves Le Reflet

Début : 2026-01-23 18:30:00

fin : 2026-01-23 21:30:00

2026-01-23

Pour cette nouvelle Nuit de la Lecture, Le Reflet s’ouvre à de multiples propositions autour des mots, des sons et des images, en médiathèque et dans l’auditorium notamment avec une proposition originale La sève de Rêves .

La compagnie les Mauvaises Herbes vous invite à pénétrer les rêves d’une dormeuse rendus visibles sur les murs de sa chambre.

Des présences projetées et des silhouettes vivantes en ombre, de la musique, des objets animés nous plongent dans les méandres d’un rêve, d’un cerveau qui ordonne ses souvenirs par associations d’idées, selon une logique qui nous échappe. L’irrationnel, l’absurde et la poésie prennent vie dans l’improvisation des trois artistes performeurs.

Les spectateurs visiteurs peuvent aller et venir librement dans l’auditorium pendant toute la durée de la performance, assister quelques minutes à cette proposition ou s’installer pour un long moment de rêverie éveillée.

Dans le même temps, pour cette nuit de la lecture, la médiathèque propose un moment festif avec diverses animations.

• Vendredi 23 janvier à 18h30

• Tout public à partir de 6 ans

• Gratuit, entrée libre .

11 Rue du Haut Bourg Saint-Berthevin 53940 Mayenne

