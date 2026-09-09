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Spectacle – La sorcière aux mille cages Bouzonville

mercredi 21 octobre 2026 · Bouzonville

Spectacle – La sorcière aux mille cages Bouzonville

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
2 rue des Bénédictins
Ville
57320 Bouzonville
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Bouzonville

Spectacle – La sorcière aux mille cages

2 rue des Bénédictins Bouzonville Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-10-21 15:00:00
fin : 2026-10-21

Date(s) :
2026-10-21

Découvrez le nouveau spectacle pour enfants de Christian HERMANN, « La sorcière aux mille cages », au cours d’une animation gratuite sans inscription.Enfants
0  .

2 rue des Bénédictins Bouzonville 57320 Moselle Grand Est +33 3 87 78 44 44 

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English :

Discover Christian HERMANN’s new children’s show, « The Witch with a Thousand Cages, » at a free event that requires no registration.

L’événement Spectacle – La sorcière aux mille cages Bouzonville a été mis à jour le 2026-09-09 par TROIS FRONTIERES TOURISME

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