Spectacle – La sorcière aux mille cages Bouzonville
mercredi 21 octobre 2026 · Bouzonville
Informations pratiques
Bouzonville
Spectacle – La sorcière aux mille cages
2 rue des Bénédictins Bouzonville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-10-21 15:00:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Découvrez le nouveau spectacle pour enfants de Christian HERMANN, « La sorcière aux mille cages », au cours d’une animation gratuite sans inscription.Enfants
0 .
2 rue des Bénédictins Bouzonville 57320 Moselle Grand Est +33 3 87 78 44 44
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English :
Discover Christian HERMANN’s new children’s show, « The Witch with a Thousand Cages, » at a free event that requires no registration.
L’événement Spectacle – La sorcière aux mille cages Bouzonville a été mis à jour le 2026-09-09 par TROIS FRONTIERES TOURISME
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