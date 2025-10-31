Spectacle La sorcière d’Halloween Cabourg
Spectacle La sorcière d’Halloween
Parc de l’Aquilon Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 16:00:00
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-10-31 2025-11-01
Le théâtre de Guignol revient pour un spectacle inédit La sorcière d’Halloween !
Ouverture de la billetterie à 15h30 le jour même. .
Parc de l’Aquilon Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 7 66 63 60 97
English : Spectacle La sorcière d’Halloween
The Théâtre de Guignol returns for a moment of sharing and family laughter!
German : Spectacle La sorcière d’Halloween
Das Guignol-Theater kehrt für einen Moment des Teilens und Lachens mit der ganzen Familie zurück!
Italiano :
Il Théâtre de Guignol torna a far divertire le famiglie!
Espanol :
El Théâtre de Guignol vuelve para divertirse en familia
