Spectacle La sorcière d’Halloween Cabourg vendredi 31 octobre 2025.

Spectacle La sorcière d’Halloween

Parc de l’Aquilon Cabourg Calvados

Début : 2025-10-31 16:00:00

fin : 2025-11-01

2025-10-31 2025-11-01

Le théâtre de Guignol revient pour un moment de partage et de rire en famille !

Le théâtre de Guignol revient pour un spectacle inédit La sorcière d’Halloween !

Ouverture de la billetterie à 15h30 le jour même. .

Parc de l’Aquilon Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 7 66 63 60 97

English : Spectacle La sorcière d’Halloween

The Théâtre de Guignol returns for a moment of sharing and family laughter!

German : Spectacle La sorcière d’Halloween

Das Guignol-Theater kehrt für einen Moment des Teilens und Lachens mit der ganzen Familie zurück!

Italiano :

Il Théâtre de Guignol torna a far divertire le famiglie!

Espanol :

El Théâtre de Guignol vuelve para divertirse en familia

