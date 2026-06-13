Illfurth

Spectacle: La Sorcière Orange

Place du Général de Gaulle Illfurth Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 19:30:00

fin : 2026-07-18 20:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Un spectacle captivant qui mêle avec poésie contes, musique et traditions d’Afrique de l’Ouest pour transmettre de belles valeurs humaines.

Lorsque deux représentants de la Tradition Orale Africaine se rencontrent sur scène, naît une lumière joyeuse qu’ils transmettent avec générosité à travers un conte retraçant le parcours de vie d’un héros, au fil de ses rencontres.

Le Conteur Innocent YAPI et le Griot Musicien Moussa Madoubé COULIBALY nous invitent, le temps d’une soirée, à découvrir contes, chants, danses et musiques d’Afrique de l’Ouest pour une aventure empreinte de joie et d’émotions. Ensemble, ils mêlent leurs talents afin de raconter une histoire portée par l’amour, la sagesse et le pardon.

Petits et grands sont chaleureusement conviés à ce spectacle, une invitation à voyager dans un univers imaginaire où l’altérité occupe une place essentielle. .

Place du Général de Gaulle Illfurth 68720 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20

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English :

A captivating show that poetically blends storytelling, music and West African traditions to convey beautiful human values.

L’événement Spectacle: La Sorcière Orange Illfurth a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme du Sundgau