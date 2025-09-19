Spectacle « La soupe aux histoires » Salle événementielle l’Empire Auxonne

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T20:30:00 – 2025-09-19T21:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

La Soupe aux Histoires est un spectacle de contes et de chants présenté par deux saltimbanques qui viennent passer la nuit dans une cabane à l’orée du village. Les habitants de ce village, les spectateurs, sont invités à cuisiner une soupe aux cailloux avec les artistes. Pendant que cette soupe mijote, une veillée remplie de contes, de chants, de musique à la harpe, d’interactions, d’ombres chinoises, de magie et autres procédés visuels prend place, le tout articulé autour du thème du partage et de la générosité. Ce spectacle très participatif de la compagnie Ofam avec Clotilde Moulin et Théo Lanatrix dure une heure.

Salle événementielle l’Empire Boulevard Pasteur, 21130 Auxonne Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « contact@capvaldesaone-tourisme.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 80 37 34 46 »}]

© Compagnie OFAM