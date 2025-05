Spectacle « La Soupière » – Noyelles-Godault, 17 mai 2025 07:00, Noyelles-Godault.

Pas-de-Calais

Spectacle « La Soupière » 26 rue Joseph Font Noyelles-Godault Pas-de-Calais

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Plongez dans un univers délirant et laissez-vous emporter par cette pièce où les plans les plus machiavéliques tournent au fiasco !

Dans « La Soupière », Paul surnomme ainsi sa tante Violette, qu’il souhaite éliminer avec l’aide de sa bonne et d’un complice, dans le but de vendre sa propriété et toucher une belle commission. Mais rien ne se passe comme prévu ! Les plans déraillent, entraînant une avalanche de quiproquos et de situations rocambolesques, portées par des dialogues savoureux et un rythme effréné.

La troupe Théâtre de La Chrysalide, que vous avez déjà applaudie l’an dernier avec la pièce « Parade Nuptiale », vous promet encore de belles émotions et de nombreux éclats de rire ! .

26 rue Joseph Font

Noyelles-Godault 62950 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 13 97 77 billetterie@mairie-noyelles-godault.fr

English :

Immerse yourself in a delirious universe and let yourself be carried away by this play where the most Machiavellian plans turn into a fiasco!

German :

Tauchen Sie ein in eine verrückte Welt und lassen Sie sich von diesem Stück mitreißen, in dem die machiavellistischsten Pläne zum Fiasko werden!

Italiano :

Immergetevi in un universo delirante e lasciatevi trasportare da questo spettacolo in cui i piani più machiavellici vanno in tilt!

Espanol :

Sumérjase en un universo delirante y déjese llevar por esta obra en la que los planes más maquiavélicos se salen de madre

L’événement Spectacle « La Soupière » Noyelles-Godault a été mis à jour le 2025-04-06 par Office de Tourisme de Lens-Liévin