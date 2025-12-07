SPECTACLE LA STATION DE SKI

Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:30:00

fin : 2025-12-07 16:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Entre création artistique et installation ludique pour adultes et enfants

La station de ski est une nouvelle proposition de la compagnie Machtiern une manière de décaler ses perceptions, de partir au ski sans aller bien loin, de voyager sur place. Une plongée dans un univers unique et original ponctué de tempêtes de neige avec une ambiance musicale en continu. Une ambiance conviviale et familiale où chacun trouve sa place. Un univers décalé pour mieux se rencontrer. Et (surtout), l’occasion de sortir sa combi et ses après-skis des années 80, de mettre un bonnet à pompon, d’arborer fièrement sa première étoile, de se pavaner avec un snowboard sur l’épaule sans jamais avoir mis les pieds à la montagne, de danser sous la neige, de slalomer sans risque, de remporter une compétition d’alpinisme et bien sûr de profiter de l’expérience, du conseil et du sérieux des moniteurs de ski. .

Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

Between artistic creation and playful installation for adults and children

German :

Zwischen künstlerischer Kreation und spielerischer Installation für Erwachsene und Kinder

Italiano :

Tra creazione artistica e installazione ludica per adulti e bambini

Espanol :

Entre la creación artística y la instalación lúdica para adultos y niños

