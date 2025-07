SPECTACLE LA SUBLIMINALE VOX Saint-Martin-de-Boubaux

SPECTACLE LA SUBLIMINALE VOX Saint-Martin-de-Boubaux mercredi 30 juillet 2025.

SPECTACLE LA SUBLIMINALE VOX

Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-30 11:00:00

fin : 2025-07-30

Date(s) :

2025-07-30

Tous les mercredis de l’été, profitez du marché paysan et artisanal de Saint Martin de Boubaux pour assister à des spectacles !

Au programme le 30 juillet La Subliminale. Avec humour, décalage et une érudition discrète, les créations magiques de Solen Briand sont une invitation à un voyage dans l’épaisseur de la réalité entre le pas tout à fait possible et le pas tout à fait croyable. Depuis 2007, Solen Briand élabore ses créations par le biais du cirque, de la manipulation d’objet, du funambulisme, du fakirisme, du mentalisme, de l’hypnose et de la magie. La compagnie est créée en 2023, autour de son travail artistique, tant pour la scène qu’en espace public.

Une poétique de l’impossible, de la mystification, qui s’engage dès ses premières créations à porter un regard onirico-politique sur le monde.

Fabuler, pour extraire de la réalité des possibles jusque là passés inaperçus.

Pour Solen Briand / la Subliminale Compagnie, la prestidigitation est un outil fabuleux pour faire retentir la « polyphonie des versions » du réel.

Spectacle à 11h. Rémunération des artistes au chapeau. Il n’y a pas de distributeur de billets dans le village, pensez à prendre de la monnaie ! .

Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

English :

Every Wednesday throughout the summer, a show at the Saint Martin de Boubaux farmers’ and craftsmen’s market!

On July 30: La Subliminale. Creations combining circus, object manipulation, tightrope walking, fakirism, mentalism, hypnosis…

Artists paid by the hat. There’s no cash dispenser in the village, so don’t forget to take some change!

German :

Jeden Mittwoch im Sommer Aufführung während des Bauern- und Kunsthandwerkermarkts in Saint Martin de Boubaux!

Auf dem Programm am 30. Juli: La Subliminale. Kreationen zwischen Zirkus, Objektmanipulation, Seiltanz, Fakirismus, Mentalismus, Hypnose…

Entlohnung der Künstler mit dem Hut. Es gibt keinen Geldautomaten im Dorf: Denken Sie an Kleingeld!

Italiano :

Ogni mercoledì per tutta l’estate, uno spettacolo durante il mercato contadino e artigianale di Saint Martin de Boubaux!

In programma per il 30 luglio: La Subliminale. Un mix di circo, manipolazione di oggetti, funambolismo, fachirismo, mentalismo, ipnosi…

Gli artisti vengono pagati a cappello. Non ci sono bancomat nel villaggio, quindi non dimenticate di portare con voi qualche spicciolo!

Espanol :

Todos los miércoles del verano, espectáculo durante el mercado agrícola y artesanal de Saint Martin de Boubaux

En el programa del 30 de julio: La Subliminale. Una mezcla de circo, manipulación de objetos, funambulismo, fakirismo, mentalismo, hipnosis…

Los artistas cobran por sombrero. En el pueblo no hay cajeros automáticos, así que no olvide llevar cambio

