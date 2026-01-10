Spectacle : LA SURFEUSE ET LA LIBELLULE MAIF Social Club Paris

« Dans la pinède, une libellule virevolte à toute allure, telle une pilote de course, à la recherche de délicieuses mouches à croquer. Lizbellule, repue et alléchée par une douce odeur, se pose sur une forme bien étrange et reste prisonnière de cette dernière. Impossible de reprendre son envol.

C’est alors qu’une ombre se rapproche d’elle et murmure : « Oh, petite libellule, tu es coincée sur mon surf, tes pattes sont pleines de wax! » Lizbellule vient de rencontrer Jo’, jeune surfeuse. Cherchant des solutions pour retrouver son envol, collées l’une à l’autre, elles vont s’entraider et partent ainsi à l’aventure de l’autre côté de la dune! »

Dans un univers doux et onirique, ce spectacle marionnettique est une ode à l’amitié. La fable évoque le dépassement de soi stimulé par la découverte de l’océan. Le surf devient un outil d’épanouissement pour vaincre ses peurs.

Du mercredi 22 avril 2026 au samedi 25 avril 2026 :

gratuit Public tout-petits et enfants. A partir de 2 ans.

