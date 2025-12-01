Spectacle La symphonie des jouets Laval

Spectacle La symphonie des jouets

Place de Hercé Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21 17:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Par la compagnie Mariska Val de Loire.

Aujourd’hui, Petit Pierre fête ses cinq ans. Exceptionnellement, il a le droit de veiller jusqu’à onze heures du soir. Cette soirée va être particulière, car il va découvrir le secret de ses jouets ils vont prendre vie de onze heures à minuit.

S’inspirant de l’œuvre du père de W.A. Mozart La Symphonie des jouets, Mariska a créé une histoire fantastique et poétique sur le thème du rêve. Ce morceau se prête formidablement à la manipulation de six petits soldats qui défilent devant le jeune garçon émerveillé de découvrir ses jouets vivre sous ses yeux.

Ce beau spectacle tout en costumes d’époque dans un décor du XVIIIème siècle est illustré musicalement par La symphonie des jouets, de L. Mozart, de W.A Mozart, Tchaikowski et Ketelbey.

Le dimanche 21 décembre 2025 de 16:00 à 17:00

À partir de 3 ans. Gratuit, réservation au 02 43 49 47 48 ou auprès d’un bibliothécaire, accessible aux PMR.

Laval Albert Legendre .

Place de Hercé Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 47 48

