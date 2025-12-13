Spectacle La Taverne du Complot

7 Place de l’église Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-17 15:00:00

fin : 2026-01-18 15:40:00

Date(s) :

2026-01-17 2026-01-18

Dans les ruelles sombres de 1417, l’Alsace gronde… Une conspiration s’éveille à la lueur des chandelles. Oserez-vous écouter les murmures de la révolte ?

L’An de grâce 1417. L’Alsace, pays de villes franches, d’abbayes et de seigneurs, pleurait encore son vieux duc. Quand un usurpateur, sournois comme la hyène, s’empara du duché. Il mit en place un règne de terreur et d’austérité impôts doublés, lois absurdes, festins pour les nobles et faim pour les simples. Le bon peuple alsacien ploie.

Mais sous la lune, dans l’ombre d’une taverne, hommes et femmes se réunissent. À la chope se noue un complot provoquer l’accident qui délivrera le duché d’Alsace.

Rira-t-on, criera-t-on, trahira-t-on ?

Venez entendre les murmures des conspirateurs, le cliquetis des secrets et le fracas des épées. Peut-être verrez-vous naître l’étincelle d’une révolte…

Réservation Spectacle La Taverne du Complot 0 .

7 Place de l’église Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 48 46 le360@soultz68.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the dark alleys of 1417, Alsace rumbles? A conspiracy awakens by candlelight. Do you dare listen to the murmurs of revolt?

L’événement Spectacle La Taverne du Complot Soultz-Haut-Rhin a été mis à jour le 2025-12-13 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller