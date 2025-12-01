Spectacle La Tendresse Le Théâtre Bar-le-Duc

Spectacle La Tendresse

Cie Les Cambrioleurs / théâtre / dès 15 ans

Sur scène, huit interprètes, huit amis, tous issus de milieux différents, nous invitent à entrer dans une discussion passionnante, entrecoupée de superbes performances dansées… Qu’est-ce qu’être un homme ? Les stéréotypes sont exhibés pour mieux être démantelés. La langue est crue et ne s’interdit aucun sujet la drague, le couple, le consentement, la sexualité, la paternité… Par où commencer lorsqu’on veut faire trembler les impératifs sociaux autour de la masculinité ? Et si partager ces questions avait plus de force que d’en trouver les réponses ? Un spectacle de danse flamboyant, une pièce de théâtre lumineuse et vivifiante qui nourrit notre confiance en l’avenir et notre envie de faire bouger les lignes !Tout public

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org

English :

Cie Les Cambrioleurs / theater / age 15 and up

On stage, eight performers, eight friends, all from different backgrounds, invite us into a fascinating discussion, interspersed with superb dance performances? What does it mean to be a man? Stereotypes are exposed, only to be dismantled. The language is crude and forbids no subject: dating, relationships, consent, sexuality, fatherhood? Where do you start when you want to shake up the social imperatives around masculinity? What if sharing these questions was more powerful than finding the answers? A flamboyant dance show, a luminous and invigorating play that nourishes our confidence in the future and our desire to shake things up!

German :

Cie Les Cambrioleurs / Theater / ab 15 Jahren

Auf der Bühne laden uns acht Darsteller, acht Freunde, alle mit unterschiedlichem Hintergrund, dazu ein, in eine spannende Diskussion einzutreten, die von großartigen Tanzperformances unterbrochen wird? Was bedeutet es, ein Mann zu sein? Stereotypen werden zur Schau gestellt, um sie besser demontieren zu können. Die Sprache ist roh und lässt kein Thema aus: Flirten, Partnerschaft, Zustimmung, Sexualität, Vaterschaft? Wo soll man anfangen, wenn man die sozialen Imperative rund um die Männlichkeit erschüttern will? Und wenn das Teilen dieser Fragen mehr Kraft hätte als das Finden von Antworten? Ein flammendes Tanzstück, ein leuchtendes und belebendes Theaterstück, das unser Vertrauen in die Zukunft und unseren Wunsch, die Linien zu verschieben, nährt!

Italiano :

Cie Les Cambrioleurs / teatro / a partire da 15 anni

Sul palco, otto interpreti, otto amici, tutti provenienti da contesti diversi, ci invitano a un’affascinante discussione, intervallata da superbe performance di danza? Cosa significa essere un uomo? Gli stereotipi vengono esposti per poi essere smontati. Il linguaggio è crudo e non si sottrae a nessun argomento: appuntamenti, relazioni, consenso, sessualità, paternità? Da dove si comincia quando si vuole scuotere gli imperativi sociali sulla mascolinità? E se condividere queste domande fosse più potente che trovare le risposte? Uno spettacolo di danza fiammeggiante, una pièce luminosa e tonificante che alimenta la nostra fiducia nel futuro e il nostro desiderio di scuotere le cose!

Espanol :

Cie Les Cambrioleurs / teatro / a partir de 15 años

Sobre el escenario, ocho artistas, ocho amigos, todos de orígenes diferentes, nos invitan a un debate fascinante, intercalado con magníficos espectáculos de danza? ¿Qué significa ser hombre? Los estereotipos quedan al descubierto para luego ser desmontados. El lenguaje es crudo y no rehúye ningún tema: citas, relaciones, consentimiento, sexualidad, paternidad.. ¿Por dónde empezar cuando se quieren sacudir los imperativos sociales en torno a la masculinidad? ¿Y si compartir estas preguntas fuera más poderoso que encontrar las respuestas? Un flamante espectáculo de danza, una obra luminosa y vigorizante que alimenta nuestra confianza en el futuro y nuestro deseo de sacudir las cosas

