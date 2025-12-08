Spectacle La terre d’Havel Encagnane Aix-en-Provence

Spectacle La terre d’Havel

Samedi 10 janvier 2026 à partir de 18h. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

La Terre d’Havel est la partition crescendo d’un homme, dramaturge, dissident, amateur de rock, amoureux, prisonnier qui devient président Václav Havel.

Son parcours, page de l’histoire de l’Europe contemporaine, nous entraîne en dissidence et résonne étrangement, plus de quarante ans après, avec les questionnements de notre époque.

À la voix d’Havel, se joint celle d’Olga, point d’ancrage vital d’un Havel emprisonné. Séparés par les murs mais jamais loin l’un de l’autre en pensées, mari et femme se répondent par des vocalises passionnées, littéraires et politiques. En plein régime autoritaire, face à une justice arbitraire, leurs réflexions portent sur la déshumanisation de l’homme moderne, le miracle de l’existence et en appellent à la responsabilité de chacun. En s’appuyant sur la puissance des actes culturels pour participer à la marche du monde, ils résistent tous deux à l’ordre établi avec humilité et éthique.

Václav Havel s’interroge sur le désir effréné de consommation, les dégâts issus de l’agriculture intensive, la déshumanisation de l’homme moderne, une science sans conscience… autant de thématiques d’une grande richesse pour penser notre monde moderne.



Déconseillé aux moins de 10 ans.



Comédiens Cécile Cormeraie, Arnaud Vervialle, Hervé Reboulin

Écriture Cécile Cormeraie, Arnaud Vervialle, Hervé Reboulin

Mise en scène et scénographie (originales) Hervé Reboulin

Composition musicale Cyril Despontin. .

Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 59 19 71

Havel?s Earth is the crescendo score of a man, playwright, dissident, rock fan, lover, prisoner who becomes president: Václav Havel.

