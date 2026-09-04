Informations pratiques

Scherwiller

Spectacle : la Terre est-elle vraiment plate ?

6 place de la gare Scherwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-07 15:30:00

fin : 2026-11-07 16:30:00

Date(s) :

2026-11-07

La cie « Jamais trop tard », met en scène un dialogue improbable mais tellement réaliste entre un platiste et le philosophe Aristote. A partir de 10 ans

Dans le cadre du festival Décodage organisé par la Collectivité Européenne d’Alsace.

9% des français pensent que la Terre est plate (source : IFOP – 2017). La compagnie Jamais trop tard, met en scène un dialogue improbable mais tellement réaliste entre un platiste et le philosophe Aristote. Aux croyances de l’un répond les arguments de l’autre : qui l’emportera ?

A partir de 10 ans.

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6 place de la gare Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 05 24 emmaculture@emmaus-scherwiller.fr

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English :

The theater company « Jamais trop tard » presents an unlikely yet incredibly realistic dialogue between a cook and the philosopher Aristotle. For ages 10 and up

L’événement Spectacle : la Terre est-elle vraiment plate ? Scherwiller a été mis à jour le 2026-09-04 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme