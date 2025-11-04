Spectacle La Terre Nancy
Spectacle La Terre Nancy mardi 4 novembre 2025.
Spectacle La Terre
10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle
Début : Samedi Mercredi 2025-11-04 19:00:00
fin : 2025-11-08 21:20:00
2025-11-04 2025-11-05 2025-11-06 2025-11-07 2025-11-08
Avec La Terre (1887), Émile Zola fait pour le paysan ce qu’il a fait pour l’ouvrier avec Germinal, une photographie de l’époque. C’est l’histoire du père Fouan, devenu trop vieux pour cultiver ses terres et qui se résigne à en faire don à ses trois enfants. Cet héritage soulève des questions qui viennent gangréner le clan familial. Quel avenir pour un modèle agricole qui semble dépassé ? Quelles solutions pour rester concurrentiel face au blé américain qui inonde le marché français ?
Dans cette adaptation, Anne Barbot se concentre sur la chute familiale entre espoir et désillusions. Elle transpose au plateau un corps de ferme dans lequel la troupe de comédien(ne)s nous fait ressentir l’intimité et la dureté d’une époque. Elle insiste sur la démission du politique face à un milieu rural percuté par le libre-échange naissant et donne une place aux invisibles, ces héros du quotidien. Ayant enquêté sur le terrain comme Zola en son temps, la metteuse en scène montre à quel point ce texte écrit au 19e siècle résonne encore aujourd’hui.
Anne Barbot est artiste associée au Théâtre de la Manufacture CDN Nancy Lorraine de 2025 à 2028.Tout public
10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42
English :
In La Terre (1887), Émile Zola did for farmers what he had done for workers in Germinal, a photograph of the period. This is the story of Father Fouan, who has become too old to farm his land and resigns himself to giving it to his three children. The inheritance raises questions that plague the family clan. What does the future hold for a farming model that seems outdated? How can we remain competitive with the American wheat that is flooding the French market?
In this adaptation, Anne Barbot focuses on the family’s fall from grace, between hope and disillusion. She transposes a farmhouse to the stage, where the cast of actors lets us feel the intimacy and harshness of an era. She emphasizes the resignation of politics in the face of a rural environment hit by incipient free trade, and gives a place to the invisible, those everyday heroes. Having conducted her own fieldwork, as Zola did in his day, the director shows just how much this text, written in the 19th century, still resonates today.
Anne Barbot is associate artist at Théâtre de la Manufacture CDN Nancy Lorraine from 2025 to 2028.
German :
Mit La Terre (1887) macht Émile Zola für den Bauern das, was er mit Germinal für den Arbeiter getan hat, eine Fotografie der damaligen Zeit. Es ist die Geschichte von Vater Fouan, der zu alt geworden ist, um sein Land zu bewirtschaften, und sich damit abfindet, es seinen drei Kindern zu schenken. Dieses Erbe wirft Fragen auf, die den Familienclan belasten. Welche Zukunft hat ein Landwirtschaftsmodell, das überholt scheint? Welche Lösungen gibt es, um angesichts des amerikanischen Weizens, der den französischen Markt überschwemmt, wettbewerbsfähig zu bleiben?
In dieser Adaption konzentriert sich Anne Barbot auf den Fall der Familie zwischen Hoffnung und Desillusionierung. Sie überträgt ein Bauernhaus auf die Bühne, in dem das Schauspielerensemble uns die Intimität und Härte einer Epoche spüren lässt. Sie betont die Resignation der Politik gegenüber einem ländlichen Milieu, das vom aufkommenden Freihandel betroffen ist, und gibt den Unsichtbaren, den Helden des Alltags, einen Platz. Die Regisseurin, die wie Zola vor Ort recherchiert hat, zeigt, wie sehr dieser Text aus dem 19.
Anne Barbot ist von 2025 bis 2028 assoziierte Künstlerin des Théâtre de la Manufacture CDN Nancy Lorraine.
Italiano :
In La Terre (1887), Émile Zola fa per i contadini quello che aveva fatto per gli operai in Germinal, una fotografia dell’epoca. Racconta la storia di padre Fouan, che è diventato troppo vecchio per coltivare la sua terra e si rassegna a cederla ai suoi tre figli. L’eredità solleva interrogativi che affliggono il clan familiare. Cosa riserva il futuro a un modello agricolo che sembra superato? Cosa si può fare per rimanere competitivi con il grano americano che sta invadendo il mercato francese?
In questo adattamento, Anne Barbot si concentra sulla caduta della famiglia tra speranza e disillusione. Traspone una fattoria sul palcoscenico, dove il cast di attori ci fa sentire l’intimità e la durezza di un’epoca. Si concentra sulla rassegnazione dei politici di fronte a un ambiente rurale colpito dall’incipiente libero scambio, e dà spazio agli invisibili, agli eroi della vita quotidiana. Avendo svolto un lavoro sul campo come Zola ai suoi tempi, il regista mostra quanto questo testo, scritto nel XIX secolo, risuoni ancora oggi.
Anne Barbot è artista associata del Théâtre de la Manufacture CDN Nancy Lorraine dal 2025 al 2028.
Espanol :
En La Terre (1887), Émile Zola hizo por los campesinos lo que había hecho por los obreros en Germinal, una fotografía de la época. Cuenta la historia del padre Fouan, que se ha hecho demasiado viejo para cultivar sus tierras y se resigna a dárselas a sus tres hijos. La herencia plantea interrogantes que atormentan al clan familiar. ¿Qué depara el futuro a un modelo agrícola que parece anticuado? ¿Qué hacer para seguir siendo competitivos frente al trigo americano que inunda el mercado francés?
En esta adaptación, Anne Barbot se centra en la caída de la familia entre la esperanza y la desilusión. Traslada una granja al escenario, donde el elenco de actores nos hace sentir la intimidad y la dureza de una época. Se centra en la resignación de los políticos ante un medio rural golpeado por el incipiente libre comercio, y da un lugar a los invisibles, a los héroes de la vida cotidiana. Habiendo realizado en su día un trabajo de campo como Zola, el director demuestra hasta qué punto este texto, escrito en el siglo XIX, sigue resonando hoy en día.
Anne Barbot es artista asociada del Théâtre de la Manufacture CDN Nancy Lorraine de 2025 a 2028.
