Spectacle La Thérapie de la Connerie CS 81144 Montluçon

CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Allier

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : Vendredi 2025-11-14 20:00:00

2025-11-14

Un face à face hilarant et explosif entre un psy que l’on ne recommanderait à personne, et un con international que l’on souhaite à tout le monde d’éviter… À voir à titre curatif ou préventif !

CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 contact@centreathanor.com

English :

A hilarious and explosive face-off between a shrink we wouldn?t recommend to anyone, and an international jerk we?d all like to avoid? To be seen as a curative or preventive measure!

German :

Ein urkomisches und explosives Aufeinandertreffen zwischen einem Psychiater, den man niemandem empfehlen würde, und einem internationalen Idioten, den man jedem empfehlen würde, zu meiden Als Heilmittel oder zur Vorbeugung zu sehen!

Italiano :

Un esilarante ed esplosivo faccia a faccia tra uno strizzacervelli che non raccomanderemmo a nessuno e un cretino internazionale che tutti vorremmo evitare? Da vedere come cura o come misura preventiva!

Espanol :

Un enfrentamiento hilarante y explosivo entre un psiquiatra que no recomendaríamos a nadie y un imbécil internacional al que todos querríamos evitar.. ¡Que se vea como una cura o una medida preventiva!

