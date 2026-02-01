Spectacle LA TINLENVALSIN Place du champ de Mars Grane
Place du champ de Mars Centre Rural d’Animation Grane Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-02-14 20:00:00
Les facétieux LADiz & Gentlemen proposent un nouveau spectacle où entre autres 9 personnages,
imaginés par vous public, tenteront de trouver l’âme-soeur…
Une soirée inédite forcément décalée et amoureusement improvisée
.
Place du champ de Mars Centre Rural d'Animation Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
The mischievous LADiz & Gentlemen present a new show featuring among other things 9 characters,
imagined by you, the audience, will try to find their soulmate…
A unique evening, inevitably offbeat and lovingly improvised
