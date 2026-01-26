Spectacle La tour de constance La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne

Spectacle La tour de constance

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif enfant

Début : 2026-04-08 19:30:00

fin : 2026-04-08

2026-04-08 2026-04-09

Tout public

Théâtre

La tour de constance Guillaume Vincent

À l’ombre de la Tour de Constance, nous partons à la rencontre de six personnages travaillant dans un hôtel de luxe. Entre rêves d’ailleurs, promotions et histoires d’amour, nous les suivons pendant une année dans leur quête d’un avenir meilleur. .

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 69 50 99

