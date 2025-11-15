Spectacle « La Tournée » par Not’Compagnie Pomarède

Tarif : 12 EUR

15 novembre 2025 20:30:00

2025-11-15

Tout quitter, partir loin, loin de tout, tout laisser, laisser faire, faire le tri

Tout quitter, partir loin, loin de tout, tout laisser, laisser faire, faire le tri. En quête de racines, en plein cœur du Quercy, il emprunte un nouveau chemin de vie. Celui d’un facteur. Timbré, un peu enveloppé. Entre solitude et devoir d’aider les autres, vendre des calendriers et amadouer les chiens enragés. Il lutte pour accomplir son devoir de facteur dernier lien social entre toutes les personnes de sa tournée. .

Pomarède 46250 Lot Occitanie

English :

TRAVELLING ONE-MAN SHOW

Leave everything, go far away, far from everything, leave everything, let it be, sort it out

German :

WANDERNDES SOLO

Alles verlassen, weggehen, weit weg von allem, alles zurücklassen, machen lassen, aussortieren

Italiano :

MOSTRA PERSONALE ITINERANTE

Lasciarsi tutto alle spalle, andare lontano, lontano da tutto, lasciarsi tutto alle spalle, lasciare che le cose siano, sistemare le cose

Espanol :

ESPECTÁCULO UNIPERSONAL ITINERANTE

Dejarlo todo atrás, irse lejos, lejos de todo, dejarlo todo atrás, dejar que las cosas sean, arreglar las cosas

