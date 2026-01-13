Spectacle La Traversée Quichotte Azay-le-Rideau

Spectacle La Traversée Quichotte

Rue Gustave Eiffel Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 17:00:00

fin : 2026-02-01 18:30:00

Date(s) :

2026-02-01

Le 1er février, 17h à la salle Auguste Rodin à Azay-le-Rideau !

Quichotte un spectacle interactif et tout public, qui va à pied par les chemins, une adaptation au plus près de l’esprit de Cervantes, libre, joyeux et déjanté !

Quichotte: L’histoire du fameux chevalier de Cervantès racontée et jouée à tambour battant ! Un spectacle qui allie humour, énergie, moments épiques et émotions, et qui entraîne le public dans un spectacle interactif, au cœur des folles aventures de Don Quichotte et Sancho Pança ! Durée environ 1h20, conseillé à partir de 8 ans.

La traversée c’est un spectacle qui marche ! Don Quichotte er Sancho Pança viennent jouer leurs aventures, raconter leur quête épique à un public invité à prendre part au récit

Quichotte un spectacle interactif et tout public, qui va à pied par les chemins, une adaptation au plus près de l’esprit de Cervantes, libre, joyeux et déjanté ! .

Rue Gustave Eiffel Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 29 00 saison.culturelle@tourainevalleedelindre.fr

English :

February 1, 5pm at the Salle Auguste Rodin in Azay-le-Rideau!

Quixote is an interactive show for all audiences, a free, joyful and wacky adaptation of Cervantes? spirit!

