Spectacle La Traversée Quichotte Saché

Spectacle La Traversée Quichotte

5 Place Alexandre Calder Saché Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 19:00:00

fin : 2026-02-04 20:30:00

Date(s) :

2026-02-04

Le 4 février, 19h à la salle Honoré de Balzac à Saché !

Quichotte un spectacle interactif et tout public, qui va à pied par les chemins, une adaptation au plus près de l’esprit de Cervantes, libre, joyeux et déjanté !

Quichotte: L’histoire du fameux chevalier de Cervantès racontée et jouée à tambour battant ! Un spectacle qui allie humour, énergie, moments épiques et émotions, et qui entraîne le public dans un spectacle interactif, au cœur des folles aventures de Don Quichotte et Sancho Pança ! Durée environ 1h20, conseillé à partir de 8 ans.

La traversée c’est un spectacle qui marche ! Don Quichotte er Sancho Pança viennent jouer leurs aventures, raconter leur quête épique à un public invité à prendre part au récit

5 Place Alexandre Calder Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 29 00 saison.culturelle@tourainevalleedelindre.fr

English :

February 4, 7pm at the Salle Honoré de Balzac in Saché!

Quixote is an interactive show for all audiences, a free, joyful and wacky adaptation of the spirit of Cervantes!

