Spectacle La Traversée Quichotte

2 Chemin de la Godinière Villeperdue Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 19:00:00

fin : 2026-02-05 20:30:00

Date(s) :

2026-02-05

Le 5 février, 19h à la salle Les Albizzias à Villeperdue !

Quichotte un spectacle interactif et tout public, qui va à pied par les chemins, une adaptation au plus près de l’esprit de Cervantes, libre, joyeux et déjanté !

Le 5 février, 19h à la salle Les Albizzias à Villeperdue !

Quichotte: L’histoire du fameux chevalier de Cervantès racontée et jouée à tambour battant ! Un spectacle qui allie humour, énergie, moments épiques et émotions, et qui entraîne le public dans un spectacle interactif, au cœur des folles aventures de Don Quichotte et Sancho Pança ! Durée environ 1h20, conseillé à partir de 8 ans.

La traversée c’est un spectacle qui marche ! Don Quichotte er Sancho Pança viennent jouer leurs aventures, raconter leur quête épique à un public invité à prendre part au récit

Quichotte un spectacle interactif et tout public, qui va à pied par les chemins, une adaptation au plus près de l’esprit de Cervantes, libre, joyeux et déjanté ! .

2 Chemin de la Godinière Villeperdue 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 29 00 saison.culturelle@tourainevalleedelindre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

February 5, 7pm at Salle Les Albizzias in Villeperdue!

Quixote is an interactive show for all audiences, a free, joyful and wacky adaptation of the spirit of Cervantes!

L’événement Spectacle La Traversée Quichotte Villeperdue a été mis à jour le 2026-01-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme