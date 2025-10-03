Spectacle la troupe du Jamel Comedy Club Le NEC Marly

Spectacle la troupe du Jamel Comedy Club Le NEC Marly vendredi 3 octobre 2025.

Spectacle la troupe du Jamel Comedy Club

Le NEC 1 avenue Long Prey Marly Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-03 20:00:00

fin : 2025-10-03

Plébiscitée par le public comme par la presse, cette troupe, véritable écloserie des talents comiques de demain repérés par Jamel Debbouze, revient aujourdhui à travers un nouveau spectacle collectif fonctionnant selon la même mécanique que le précédent:les artistes de stand up sur scène enchaînant vannes, sketchs et happenings.

L’aventure continue !

La troupe du Jamel Comedy Club, fous rires et expérience unique garantis !

Sélectionnée par Jamel Debbouze, humoriste, acteur et producteur à succès, La Troupe du Jamel Comedy Club est à la fois un spectacle et une collaboration fructueuse entre les humoristes de demain.

La fraîcheur et la simplicité de chacun des artistes séduisent et les médias s’accordent à le dire.

Pour Libération, c’est une authenticité qui simpose comme une évidence .

Et pour les Echos, les personnages sont drôles et attachants .Tout public

Le NEC 1 avenue Long Prey Marly 57155 Moselle Grand Est

English :

Acclaimed by audiences and press alike, this troupe a veritable hatchery of tomorrow’s comedic talent spotted by Jamel Debbouze is back today with a new collective show based on the same mechanics as its predecessor: stand-up artists on stage linking jokes, sketches and happenings.

The adventure continues!

The Jamel Comedy Club troupe, guaranteed laughs and a unique experience!

Selected by Jamel Debbouze, successful comedian, actor and producer, La Troupe du Jamel Comedy Club is both a show and a fruitful collaboration between tomorrow’s comedians.

The freshness and simplicity of each of the artists has won them over, and the media agree.

For Libération, it’s « an authenticity that’s self-evident ».

And for Les Echos, the characters are « funny and endearing ».

German :

Die von Publikum und Presse gleichermaßen gefeierte Truppe, eine echte Brutstätte für die von Jamel Debbouze entdeckten Komik-Talente von morgen, kehrt heute mit einer neuen gemeinsamen Show zurück, die nach demselben Mechanismus funktioniert wie die vorherige: Die Stand-up-Künstler auf der Bühne reihen Witze, Sketche und Happenings aneinander.

Das Abenteuer geht weiter!

Die Truppe des Jamel Comedy Club, Lachen und ein einzigartiges Erlebnis sind garantiert!

La Troupe du Jamel Comedy Club wurde von Jamel Debbouze, einem erfolgreichen Komiker, Schauspieler und Produzenten, ausgewählt und ist sowohl eine Show als auch eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen den Komikern von morgen.

Die Frische und Einfachheit jedes einzelnen Künstlers verführt und die Medien sind sich einig.

Für Libération ist es « eine Authentizität, die sich wie eine Selbstverständlichkeit aufdrängt ».

Und für Les Echos sind die Figuren « witzig und liebenswert ».

Italiano :

Acclamata dal pubblico e dalla stampa, la troupe un vero e proprio vivaio di talenti comici di domani individuati da Jamel Debbouze torna oggi con un nuovo spettacolo collettivo basato sulla stessa meccanica del precedente: artisti stand-up sul palco che collegano battute, sketch e happening.

L’avventura continua!

La troupe del Jamel Comedy Club, risate garantite e un’esperienza unica!

Selezionata da Jamel Debbouze, comico, attore e produttore di successo, La Troupe du Jamel Comedy Club è uno spettacolo e una fruttuosa collaborazione tra i comici di domani.

La freschezza e la semplicità di ciascuno degli artisti li ha conquistati e i media sono unanimi nel lodarli.

Per Libération, si tratta di « un’autenticità evidente ».

Per Les Echos, i personaggi sono « divertenti e accattivanti ».

Espanol :

Aclamada tanto por el público como por la prensa, esta compañía -verdadero vivero de talentos de la comedia del mañana detectados por Jamel Debbouze- regresa hoy con un nuevo espectáculo colectivo basado en la misma mecánica que su predecesor: monologuistas en escena enlazando chistes, sketches y happenings.

¡La aventura continúa!

La troupe del Jamel Comedy Club, ¡risas garantizadas y una experiencia única!

Seleccionada por Jamel Debbouze, cómico de éxito, actor y productor, La Troupe du Jamel Comedy Club es a la vez un espectáculo y una fructífera colaboración entre los cómicos del mañana.

La frescura y sencillez de cada uno de los intérpretes ha conquistado a los espectadores, y los medios de comunicación son unánimes en sus elogios.

Para Libération, se trata de « una autenticidad evidente ».

Y para Les Echos, los personajes son « divertidos y entrañables ».

