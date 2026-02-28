Spectacle La vache tachetée et autres contes cruels Brinon-sur-Sauldre

Spectacle La vache tachetée et autres contes cruels

La compagnie Gaf’alu présente La vache tachetée et autres contes cruels d’Octave Mirbeau, interprété par Lionel Jamon. Rendez-vous samedi 28 février 2026 à 15h00 à la Salle Jean Boinvilliers à Brinon-sur-Sauldre. Entrée gratuite.

Plongez dans l’univers incisif et surprenant d’Octave Mirbeau avec La vache tachetée et autres contes cruels, un spectacle porté par Lionel Jamon. Entre ironie mordante, lucidité grinçante et portraits humains sans concession, ces textes courts révèlent toute la modernité d’un auteur à la plume acérée.

Un moment de théâtre intense et accessible, à découvrir samedi 28 février 2026 à 15h00, Salle Jean Boinvilliers à Brinon-sur-Sauldre. Entrée gratuite une belle occasion de (re)découvrir un classique sous un angle vivant et captivant. .

Salle Jean Boinvilliers Brinon-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 52 70

English :

La compagnie Gaf?alu presents La vache tachetée et autres contes cruels by Octave Mirbeau, performed by Lionel Jamon. Rendezvous Saturday February 28, 2026 at 3pm at the Salle Jean Boinvilliers in Brinon-sur-Sauldre. Free admission.

