SPECTACLE LA VACHE TACHETEE ET AUTRES CONTES CRUELS

SALLE DU CINÉMA Cadours Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

La Médiathèque de Cadours vous propose un spectacle pour petits et grands de la Cie Gaf’alu et animé par Lionel Jamon !

Spectacle gratuit proposé par la Cie Gaf’alu et animé par Lionel Jamon (offert par la médiathèque de Cadours) à partir de 9 ans mais même les petits frères et soeurs peuvent venir. Des chroniques absurdes fantastiques et populaires, rien que du croustillant. Ce n’est pas l’amour mais l’humour vache et c’est encore plus drôle avec une vache tachetée ! C’est comme ‘la vache qui rit’ sans les taches ! Une totale dérision qui va faite tâche. .

SALLE DU CINÉMA Cadours 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 74 00 mediatheque.cadours@hautstolosans.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Médiathèque de Cadours presents a show for young and old by the Cie Gaf’alu, hosted by Lionel Jamon!

L’événement SPECTACLE LA VACHE TACHETEE ET AUTRES CONTES CRUELS Cadours a été mis à jour le 2026-01-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE