Spectacle La vache tachetée et autres contes cruels Salle des fêtes Messey-sur-Grosne

Spectacle La vache tachetée et autres contes cruels

Salle des fêtes 2 le bourg Messey-sur-Grosne Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Début : 2026-02-07 17:00:00

2026-02-07

Ce n’est pas l’amour, mais l’humour vache et c’est encore plus drôle avec une vache tachetée. Les rires grinçants, de ces récits à peine naïfs, viennent troubler la tranquillité de tout un chacun, car tout vaut mieux que le renoncement des cheptels humains qui attendent sagement, parfois avec impatience, devant les portes des abattoirs . Chroniques absurdes, fantastiques et populaires… rien que du croustillant ! 5 nouvelles grinçantes pleines d’humour autour de la condition humaine, d’Octave Mirbeau par le comédien Lionel Jamon. Pour adultes. .

Salle des fêtes 2 le bourg Messey-sur-Grosne 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 44 05 28 bibli.messey@orange.fr

English : Spectacle La vache tachetée et autres contes cruels

