Spectacle « La valise » Place du Docteur Dufau Léon

Spectacle « La valise » Place du Docteur Dufau Léon samedi 24 janvier 2026.

Spectacle « La valise »

Place du Docteur Dufau Centre culturel Léon Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Seule en scène hilarant et bouleversant l’histoire familiale plutot cocasse de Sophie Forte.

Il y a cinq ans, à la mort de son oncle André, Sophie hérite d’une vieille valise.

À l’intérieur, des centaines de photos de toute sa famille, de ses arrières grands parents italiens à ses filles.

À travers le regard affectueux qu’elle porte sur eux, chaque personnage prend vie sous nos yeux un père devenu soudain célèbre sans jamais quitter son canapé, une mère pimpante à l’engouement indéfectible, une tante à la voix fêlée et aux multiples brushings, un papy napolitain dangereux, un oncle joyeux au destin inattendu, Gerry, le chien éternel…

Des histoires incongrues, désopilantes, tragiques ou émouvantes… Ou tout à la fois ! .

Place du Docteur Dufau Centre culturel Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 20 00 centreculturel@leon.fr

English : Spectacle « La valise »

German : Spectacle « La valise »

Italiano :

Espanol : Spectacle « La valise »

L’événement Spectacle « La valise » Léon a été mis à jour le 2025-09-15 par Côte Landes Nature Tourisme