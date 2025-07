SPECTACLE LA VALSE D’EVE Saint-Martin-de-Boubaux

SPECTACLE LA VALSE D’EVE Saint-Martin-de-Boubaux mercredi 23 juillet 2025.

SPECTACLE LA VALSE D’EVE

Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tous les mercredis de l’été, spectacle pendant le marché paysan et artisanal de Saint Martin de Boubaux !

Au programme le 23 juillet la Valse d’Eve, valse clownesque entre un crâne et l’humanité.

Rémunération des artistes au chapeau. Il n’y a pas de distributeur de billets dans le village pensez à prendre de la monnaie !

Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

English :

Every Wednesday throughout the summer, a show at the Saint Martin de Boubaux farmers’ and craftsmen’s market!

On July 23: La Valse d’Eve, a clownish waltz between a skull and humanity.

Artists paid by the hat. There are no cash dispensers in the village, so don’t forget to take some change!

German :

Jeden Mittwoch im Sommer Aufführung während des Bauern- und Kunsthandwerkermarkts in Saint Martin de Boubaux!

Auf dem Programm am 23. Juli: La Valse d’Eve, ein clownesker Walzer zwischen einem Schädel und der Menschheit.

Entlohnung der Künstler mit dem Hut. Im Dorf gibt es keinen Geldautomaten: Denken Sie an Kleingeld!

Italiano :

Ogni mercoledì per tutta l’estate, uno spettacolo durante il mercato contadino e artigianale di Saint Martin de Boubaux!

Il 23 luglio: La Valse d’Eve, un valzer clownesco tra un teschio e l’umanità.

Gli artisti vengono pagati a cappello. Nel villaggio non ci sono bancomat, quindi non dimenticate di portare con voi il resto!

Espanol :

Todos los miércoles del verano, espectáculo durante el mercado agrícola y artesanal de Saint Martin de Boubaux

El 23 de julio: La Valse d’Eve, un vals payasesco entre una calavera y la humanidad.

Los artistas cobran por sombrero. En el pueblo no hay cajeros automáticos, así que no olvide llevar algo de cambio

