Spectacle La « véritable » légende des ponts couverts Kaysersberg Vignoble mercredi 24 septembre 2025.

2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Mercredi 2025-09-24 15:00:00

fin : 2025-09-24 16:00:00

2025-09-24

Un conte féerique alsacien mêlant géant, princesse casse-cou et jazz, porté par les illustrations de papier de Séro-Guillaume & Nuss.

Dans une Alsace médiévale imaginaire, retrouvez un infâme géant, une princesse un peu trop casse-cou et sa cigogne, une flammekueche empoisonnée, et le courageux « Spooki Dingler ». Spectacle féerique illustré de papier projeté et de jazz.

Un spectacle d’Édouard Séro-Guillaume & Guillaume Nuss. 0 .

2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 35 35 mediatheque@cc-kaysersberg.fr

English :

A fairytale from Alsace, featuring a giant, a daredevil princess and jazz, with paper illustrations by Séro-Guillaume & Nuss.

German :

Ein märchenhaftes Märchen aus dem Elsass, in dem sich ein Riese, eine draufgängerische Prinzessin und Jazz vermischen, getragen von den Papierillustrationen von Séro-Guillaume & Nuss.

Italiano :

Una fiaba alsaziana con un gigante, una principessa temeraria e il jazz, con illustrazioni su carta di Séro-Guillaume & Nuss.

Espanol :

Un cuento alsaciano protagonizado por un gigante, una princesa temeraria y jazz, con ilustraciones en papel de Séro-Guillaume & Nuss.

