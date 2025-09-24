Spectacle La « véritable » légende des ponts couverts Kaysersberg Vignoble
Un conte féerique alsacien mêlant géant, princesse casse-cou et jazz, porté par les illustrations de papier de Séro-Guillaume & Nuss.
Dans une Alsace médiévale imaginaire, retrouvez un infâme géant, une princesse un peu trop casse-cou et sa cigogne, une flammekueche empoisonnée, et le courageux « Spooki Dingler ». Spectacle féerique illustré de papier projeté et de jazz.
2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 35 35 mediatheque@cc-kaysersberg.fr
English :
A fairytale from Alsace, featuring a giant, a daredevil princess and jazz, with paper illustrations by Séro-Guillaume & Nuss.
German :
Ein märchenhaftes Märchen aus dem Elsass, in dem sich ein Riese, eine draufgängerische Prinzessin und Jazz vermischen, getragen von den Papierillustrationen von Séro-Guillaume & Nuss.
Italiano :
Una fiaba alsaziana con un gigante, una principessa temeraria e il jazz, con illustrazioni su carta di Séro-Guillaume & Nuss.
Espanol :
Un cuento alsaciano protagonizado por un gigante, una princesa temeraria y jazz, con ilustraciones en papel de Séro-Guillaume & Nuss.
