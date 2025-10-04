Spectacle La vie à l’envers de Joséphine Baker Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) La Rochelle

Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime

Spectacle d’Olivier Lebleu et Ivola Pounembetti et une mise en scène d’Ivola Pounembetti et Karine Mauran.

Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 71 71 mediatheque@agglo-larochelle.fr

English : Show La vie à l’envers de Joséphine Baker

A show by Olivier Lebleu and Ivola Pounembetti, directed by Ivola Pounembetti and Karine Mauran.

German : Show La vie à l’envers de Joséphine Baker

Schauspiel von Olivier Lebleu und Ivola Pounembetti und eine Inszenierung von Ivola Pounembetti und Karine Mauran.

Italiano :

Uno spettacolo di Olivier Lebleu e Ivola Pounembetti, diretto da Ivola Pounembetti e Karine Mauran.

Espanol : Espectaculo La vie à l’envers de Joséphine Baker

Un espectáculo de Olivier Lebleu e Ivola Pounembetti, dirigido por Ivola Pounembetti y Karine Mauran.

