Spectacle La vie à l'envers de Joséphine Baker
Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0)
La Rochelle
samedi 4 octobre 2025
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Spectacle d’Olivier Lebleu et Ivola Pounembetti et une mise en scène d’Ivola Pounembetti et Karine Mauran.
Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 71 71 mediatheque@agglo-larochelle.fr
English : Show La vie à l’envers de Joséphine Baker
A show by Olivier Lebleu and Ivola Pounembetti, directed by Ivola Pounembetti and Karine Mauran.
German : Show La vie à l’envers de Joséphine Baker
Schauspiel von Olivier Lebleu und Ivola Pounembetti und eine Inszenierung von Ivola Pounembetti und Karine Mauran.
Italiano :
Uno spettacolo di Olivier Lebleu e Ivola Pounembetti, diretto da Ivola Pounembetti e Karine Mauran.
Espanol : Espectaculo La vie à l’envers de Joséphine Baker
Un espectáculo de Olivier Lebleu e Ivola Pounembetti, dirigido por Ivola Pounembetti y Karine Mauran.
