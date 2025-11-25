Spectacle « La Vie des Autres » Rodez

Spectacle « La Vie des Autres »

1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : 22 – 22 – 25 EUR

Théâtre spectacle « La Vie des Autres », à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, mardi 25 novembre 2025 à 20:30.

Au cœur d’un lotissement sans histoires , La Vie des Autres propose un récit de la France périphérique qui se débat au quotidien avec la précarité.

Entre Noël et le 31, Julie et son frère Lucas doivent vider et mettre en vente le modeste pavillon familial auquel ni l’un ni l’autre ne semblent attachés. Le frère vit là auprès de ses parents tandis que la sœur est partie faire sa vie à 500km plus au Nord. Ce retour contraint dans un lotissement en décrépitude, situé nulle part, entre ville et campagne, va bouleverser leurs rapports intimes et sociaux. C’est à l’occasion d’un dernier réveillon avec les voisins que ressurgira le passé heureux et où se révèleront tous les doutes et toutes les failles Et si on annulait la vente ? demande soudain Lucas, provocant un séisme familial aux yeux de tous les invités. .

1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr

English :

Theater: show « La Vie des Autres », at MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, Tuesday November 25, 2025 at 8:30pm.

German :

Theater: Aufführung « La Vie des Autres » im MJC de Rodez Théâtre des 2 Points am Dienstag, den 25. November 2025 um 20:30 Uhr.

Italiano :

Teatro: spettacolo « La Vie des Autres », al MJC di Rodez Théâtre des 2 Points, martedì 25 novembre 2025 alle 20:30.

Espanol :

Teatro: espectáculo « La Vie des Autres », en el MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, martes 25 de noviembre de 2025 a las 20:30 h.

